جدته وعمته.. أحداث جريمة مروعة في ذي قار نفذها شاب

2021/10/09 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن أحداث جريمة مروعة في محافظة ذي قار نفذها شاب.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "شابا اقدم على قتل جدته وعمته طعنا بالسكين في قضاء الشطرة".

وأضاف ان "الجدة توفيت اثر الطعنات، والعمة حاليا في المستشفى بحالة خطرة".

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