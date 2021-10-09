المشتركة تكشف حقيقة استهداف أحد المراكز الانتخابية في كركوك

2021/10/09 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة في كركوك، اليوم السبت، حقيقة ما تم تداوله حول استهداف أحد المراكز الانتخابية في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "لا صحة للانباء الكاذبة، بشأن تعرض احد المراكز الانتخابية جنوب محافظة كركوك لاستهداف ارهابي".

وأكد أن "قطعاتنا الأمنية تنفذ اعمال تمشيط واستهداف وكمائن لضرب فلول داعش الارهابي".

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