قوات امنية قادمة من بغداد شرعت بخطة انتشار في بعض مدن ديالى

2021/10/09 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شرعت قوات امنية قادمة من بغداد بتنفيذ خطة انتشار في بعض مدن ديالى ضمن الاجراءات الاستباقية لحماية المراكز الانتخابية في المحافظة .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ” قوات امنية قادمة من بغداد بدات بالانتشار الفعلي في بعض مدن ديالى في اطار دعم امني كبير لمنع حصول اية خروقات وتعزيز الموقف الامني ضمن قواطع المسؤولية”.واضاف ان القوات ستخضع لصلاحيات لجنة امن الانتخابات العليا وستكون مهمامها محددة في حماية المراكز الانتخابية ومنع حصول اية ضغوط على الناخبين”./انتهى

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