وصول ثلاث فرق من المراقبين الدوليين الى ميسان لمراقبة الانتخابات

2021/10/09 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلن مكتب انتخابات ميسان عن وصول ثلاث فرق من المراقبين الدوليين الى المحافظة لمراقبة الانتخابات البرلمانية العامة".وقال اعلام مكتب المفوضية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان ثلاث فرق من المراقبين الدوليين وصلت اليوم الى محافظة ميسان اثنين منهما من الامم المتحدة (اليونامي) والثالث من الاتحاد الاوربي".واضاف :" ان المراقبين سيتوزعون يوم غد على المراكز الانتخابية في المحافظة لمراقبة الانتخابات"./انتهى

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