2021/10/09 | 23:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت شبكة مراسلي قناة الايام، اليوم السبت، على ان هناك توقعات باقبال كبير نحو الانتخابات من اجل التغيير، فيما اوضحت ان جد قطوعات امنية باستثناء الطرق المؤدية الى مراكز الاقتراع.وذكرت شبكة مراسلينا في النجف الاشرف ان “هناك انتشار امني مكثف في الشارع لتأمين سير العملية الانتخابية”، مبينة انه “لا توجد قطوعات في الشوارع […]

ظهرت المقالة مراسلو الايام : هناك توقعات باقبال كبير نحو الانتخابات من اجل التغيير أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلو الايام : هناك توقعات باقبال كبير نحو الانتخابات من اجل التغيير) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلو الايام : هناك توقعات باقبال كبير نحو الانتخابات من اجل التغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).