محافظة عراقية تقرر إغلاق المولات والأسواق وتوضح بشأن حركة السير

2021/10/09 | 23:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة أربيل، السبت، إغلاق المولات والأسواق يوم الاقتراع العام للانتخابات النيابية المبكرة والذي سينطلق يوم غد الأحد.

وقال المحافظ أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي تابعه NRT عربية، (9 تشرين الاول 2021)، إنه "حسب التعليمات والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات فإن المولات والاسواق ستغلق يوم الاقتراع العام".

وأضاف خوشناو، أن "حركة السير للمواطنين بين المحافظات ستكون مفتوحة"، موضحا أن "اغلاق الاسواق والمولات قرار المفوضية وليست قرارات حكومة الاقليم".

وأكد، أن "اللجنة الامنية بالمحافظة واللجنة الامنية في الاقليم وضعتا كل الخطط لتأمين الانتخابات"، مبينا ان "امن وسلامة المواطنين مهمة لنا وسنحافظ عليها".

N.A

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