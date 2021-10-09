العمليات المشتركة تكشف 'حقيقة' استهداف مركز انتخابي في كركوك

2021/10/09 | 23:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، السبت، تعرض أي مركز انتخابي للاستهداف في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 تشرين الاول 2021)، انه "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تعرض مركز انتخابي في كركوك لاستهداف إرهابي".

وأضاف البيان، أن "القطعات الأمنية تنفذ أعمال تمشيط واستهداف وكمائن لضرب فلول داعش".

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام محلية وعربية معلومات عن تعرض مركز انتخابي للاستهداف في كركوك بـ 3 قذائف هاون.

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