رونالدو ينفرد بصدارة قائمة الأكثر مشاركة دوليا في أوروبا ويقترب من الكويتي بدر المطوع

2021/10/09 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ انفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة على المستوى الدولي في تاريخ أوروبا، بعدما سجل ظهوره مع منتخب بلاده في مواجهة نظيره القطري، والمقامة بينهما حاليا على ملعب "الغارفي"، في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.ورفع رونالدو رصيده إلى 181 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي منذ عام 2003 حتى الآن، لينفرد بصدارة قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة على المستوى الدولي في أوروبا متفوقا على الإسباني سيرجيو راموس الذي سجل ظهوره في 180 مباراة مع اللاروخا منذ عام 2005 حتى الآن ".ويحتاج رونالدو للمشاركة في 5 مباريات فقط لمعادلة الرقم القياسى للنجم الكويتى بدر المطوع، الذي يعد الأكثر مشاركة دوليا في تاريخ كرة القدم برصيد 186 مباراة، يليه قائد المنتخب الوطني المصري السابق أحمد حسن الوصيف برصيد 184 مباراة ".ويتسلح المنتخب البرتغإلي بنجم مانشستر يونايتد وأسطورته كريستيانو رونالدو الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف ".ويبحث المنتخب البرتغالي عن تحقيق الفوز، من أجل التحضير للمباراة التي تليها بمعنويات مرتفعة ، كون هذا اللقاء لا يتم احتسابه من ضمن نقاط المجموعة الأولى ".بينما المنتخب القطرى يطمح بأن يقدم مستوى مميزا رغم صعوبة الخصم ، يسعى من خلاله التحضير للمونديال الذي سيقام على أرضه ".ويشارك منتخب قطر فى تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022، وتحديدًا مع منتخبات المجموعة الأولى المؤهلة للمونديال عن اوروبا، لكن دون احتساب النقاط أو تأثير على المجموعة، وذلك للإعداد للمعترك العالمي المنتظر العام المقبل"./انتهى2

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