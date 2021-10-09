بغية المشاركة في الانتخابات .. قائد شرطة ميسان يوجه عجلات النجدة بإيصال كبار السن والمرضى من والى مراكز الاقتراع

2021/10/09 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / وجه قائد شرطة محافظة ميسان اللواء "حسن السراي" ، عجلات النجدة بإيصال كبار السن والمرضى من والى مراكز الاقتراع بغية مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية العامة".وذكر مصدر امني ان السراي وجه بفتح الخطوط الخاصة بعمليات القيادة وعمليات النجدة لاستقبال جميع المناشدات التي تتعلق بعرقلة سير العملية الانتخابية ان وجدت"./انتهى

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