2021/10/09 | 23:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Suf-6N8yqJo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتشار فرق جوالة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات | تقرير زيد الطائي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتشار فرق جوالة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات | تقرير زيد الطائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).