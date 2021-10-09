الرئيس صالح يدلي بصوته غداً في فندق الرشيد

2021/10/09 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يدلي رئيس الجمهورية برهم صالح، بصوته في التصويت العام يوم غد الأحد، في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، مع فتح محطات الاقتراع.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الأول 2021)، أنه "سيدلي رئيس الجمهورية برهم صالح بصوته في الانتخابات النيابية صباح غد الأحد في فندق الرشيد الساعه 7:45 دقيقة".

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