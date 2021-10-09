المفوضية تحدد آلية للاستدلال على مراكز الاقتراع

2021/10/09 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

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حددت مفوضية الانتخابات، السبت، آلية للاستدلال على مراكز الاقتراع.

وقالت المفوضية في بيان، انه "للاستدلال على مركز الاقتراع الخاص بك، الاتصال بالرقم المجاني 5667".

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