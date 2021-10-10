وفاة أول رئيس للجمهورية الإيرانية بني صدر في منفاه الفرنسي

2021/10/10 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – توفي أبو الحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، عن عمر يناهز 88 عاما في فرنسا حيث أقام منذ عقود في أعقاب تنحيته.ولقيت وفاة الرئيس الذي بقي في منصبه أقل من عام ونصف عام، وكان سابقا مقربا من مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام روح الله […]

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