أنا أتبرّعُ بأعضائي بعد الوفاة - فاطمة ناعوت

2021/10/10 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت مهندس طيران ناجح تسبّب في قتل سبعة أشخاص بسيارته.



أظلمتِ الدنيا أمام عينيه وفكّر ماذا يفعلَ، ليخرجَ من خندق الشعور المُّر بالذنب.



لو أنهى حياته، قد يستريح من عذاب الضمير، لكنه لن يُعيد للحياة سبعَ أرواح أزهقها في لحظةٍ، غفل فيها عن قواد سيارته.



قرّر الشابُّ أن يقتطع من جسده سبعة أعضاء حيّة ليهبَها لسبعة مأزومين ينتظرون الموت.



وكأنما يقايضُ الحياةَ: استلَّ منها سبعةَ أرواح، فيمنحها بالمقابل سبعةً أ ......





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