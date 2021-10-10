يوم لك وأربع سنوات عليك ! - عبدالله صالح

2021/10/10 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_صالح من المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية الخامسة في العراق في العاشر من هذا الشهر.



انتخابات يتنافس فيها 3500 مرشحا لشغل 329 مقعدا في البرلمان المذكور.



تجري هذه الانتخابات في أوضاع بلغ فيها الانهيار الاقتصادي، البطالة، الجوع وانعدام الخدمات ذروته ناهيك عن الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة وسطوة ميليشيات الأحزاب الحاكمة المتنفذة في مجمل مفاصل الدولة .تجري هذه الانتخابات وسط عزوف يُتوقع أن يكو ......





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