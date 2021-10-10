وزارة عراقية تعلن النفير العام

2021/10/10 | 00:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، النفير العام لكافة الملاكات العاملة، مبينة ان ذلك يأتي للتأهب في حالات الصيانة الفورية الطارئة، مؤكدة تجهيز المراكز الانتخابية بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (9 تشرين الاول 2021)، ان "أعمالها مستمرة في إنجاح فعاليات الانتخابات النيابية في العراق لعام ٢٠٢١ من خلال إجراءاتها التجريبية والتي استمرت لعدة ايام لضمان تجهيز المراكز الانتخابية بالطاقة الكهربائية، مع التغذية الكاملة بالطاقة للعاصمة بغداد والمحافظات كافة على مدار الساعة".

وأضاف البيان، "كما شكلت في مقر الوزارة غرفة عمليات برئاسة وزير الكهرباء (وكالة) المهندس عادل كريم بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع والمديرين العامين ومعاونيهم تضمنت اجتماعات متواصلة طيلة ايام الانتخابات لمتابعة وضع المنظومة الوطنية وجاهزية الشبكة الكهربائية".

وتابع "كما اعلنت النفير العام لكافة الملاكات العاملة لغرض التواجد المستمر في مراكز العمل للتأهب في حالات الصيانة الفورية الطارئة، مع توفير كافة المتطلبات الضرورية لادامة عمل الوحدات الانتاجية من الوقود ومعدات الصيانة اللازمة، وقد أشادت المفوضية العليا للانتخابات بالجهود المبذولة من قبل الوزارة وتشكيلاتها بهذا الخصوص".

واختتم البيان بالقول: "ان القيادات العليا وكافة الملاكات الهندسية والفنية مستمرة في الدوام الرسمي ضمن مراكز العمل وبنسبة ١٠٠٪ منذ سبعة ايام وعلى مدار ٢٤ ساعة ولا تزال تمارس واجباتها لحين الانتهاء من مراسم هذا الحدث الوطني".

A.A

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