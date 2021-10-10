إنجلترا تكتسح أندورا بخماسية في تصفيات كأس العالم

2021/10/10 | 00:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاقترب المنتخب الإنجليزي خطوة إضافية من بلوغ نهائيات كأس العالم 2022، بفوزه على مضيفه المنتخب الأندوري 5-0 مساء السبت، ضمن منافسات المجموعة التاسعة. وسجل بن تشيلويل (17) وبوكايو ساكا (40) وتامي أبراهام (59) وجيمس وارد بروس (79) وجاك جريليش (86) أهداف المباراة. ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده في صدارة المجموعة إلى 19 نقطة من 7 مباريات، فيما بقي رصيد أندورا 3 نقاط في المركز الخامس قبل الأخير.

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