فرع نقابة الصحفيين في ميسان يطلق حملة للحث على المشاركة في الانتخابات

2021/10/10 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اطلق فرع نقابة الصحفيين في محافظة ميسان حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (بيدك الحل_انتخب_اصنع_المستقبل) لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات".وقال رئيس فرع النقابة "سمير السعد “ ان هذه الحملة جاءت انطلاقاً من توجيهات نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات ، وانها نظمت لحث المواطنين عامة والاسرة الصحفية في المحافظة خاصة للمشاركة في الانتخابات من اجل اختيار شخصيات نزيهة تمثل تطلعات الشعب في المرحلة المقبلة".ودعا السعد الجميع الى المشاركة وعدم العزوف عن الانتخابات ، مشيراً الى ان فرع النقابة اطلق حملات اخرى عديدة منها الحث على التلقيح ضد فايروس كورونا ولاقت اقبالا واسعاً من قبل المواطنين خاصة الصحفيين منهم من ابناء المحافظة"./انتهى

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