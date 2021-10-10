العمليات المشتركة تكشف عن آخر الاستعدادات لتأمين يوم الاقتراع

2021/10/10 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، عن آخر الاستعدادات لتأمين يوم الاقتراع.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية مستعدة على أكمل وجه لتأمين يوم الاقتراع من خلال استنفار جميع الأجهزة الأمنية والانتشار بشكل المكثف في الشوارع والمراكز الانتخابية".وأضاف، أن "القوات الأمنية ستتعامل بكل مهنية وحرفية مع أي خرق أمني قد يحصل او من يحاول الإساءة لأمن وسلامة الانتخابات "مؤكداً "وجود تحديات أمام القوات الأمنية ولكنها ستكون على قدر المسؤولية".وتابع الخفاجي، أن "طيران الجيش العراقي مستمر بطلعاته الجوية لتأمين يوم الاقتراع "، مشيراً إلى "الدور الكبير لطيران القوة الجوية وطيران الجيش في انجاح العملية الانتخابية للتصويت الخاص من خلال نقل العناصر الأمنية من مختلف المحافظات إلى المراكز الانتخابية حيث استمر النقل من الساعة 12 ليل التصويت الخاص ولغاية الآن".وأكد "عدم وجود حظر للتجول في يوم التصويت العام كما ستكون هنالك اجراءات أمنية مشددة".

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