2021/10/10 | 00:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FIwS2IzTflY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناشيونال انترست : دوافع الهجمات الامريكية المحتملة على قاعدة الحرير قد يكون لتسريع الانسحاب الامريكي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناشيونال انترست : دوافع الهجمات الامريكية المحتملة على قاعدة الحرير قد يكون لتسريع الانسحاب الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).