بعد تصريحات

2021/10/10 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت نقابة السلك الديبلوماسي في تونس، السبت، بسحب الجواز الدبلوماسي لمنصف المرزوقي، بسبب تصريحات للرئيس التونسي الأسبق في فرنسا اعتبرتها النقابة تحريضا على تونس.

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