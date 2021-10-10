تصفيات كاس العالم .. المغرب يعزز صدارة مجموعته بفوزه على غينيا بيساو

2021/10/10 | 00:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حقق المنتخب المغربي فوزا كبيرا على نظيره غينيا بيساو بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة التاسعة لتصفيات قارة افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.وبالرغم من أن منتخب غينيا بيساو هو صاحب المباراة، إلا أن اللقاء أقيم بالمغرب، في ظل عدم قدرة غينيا بيساو على استضافة المباراة بسبب أزمة جائحة كورونا ".جاءت الأهداف عبر أيوب الكعبي (هدفين) في الدقيقتين 10 و69، وأيمن برقوق في الدقيقة 20 من زمن اللقاء.وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز على غينيا بيساو بنتيجة 5-0 في الجولة الثالثة من التصفيات يوم الأربعاء الماضي ".وبهذه النتيجة يتصدر منتخب المغرب المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق 5 نقاط كاملة عن غينيا بيساو صاحب المركز الثاني من 4 مباريات، في حين يأتي منتخب غينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، وأخيرا منتخب السودان في المركز الرابع ، الأخير ، برصيد نقطتين من 4 مباريات"./انتهى2

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