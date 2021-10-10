انكلترا تنتصر بالخمسة على اندورا وتدنو من التأهل الى كأس العالم

2021/10/10 | 01:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دكّ المنتخب الإنكليزي شباك مضيفه الأندوري بخماسية نظيفة السبت، ودنا خطوة إضافية من التأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.وواصل منتخب إنكلترا هيمنته على المجموعة التاسعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية، على ملعب أندورا الوطني، الذي شهد اندلاع حريق أخمد على وجه السرعة عشية المباراة الجمعة.تناوب على تسجيل أهداف الأسود الثلاثة مدافع تشيلسي بن تشيلويل (17)، جناح أرسنال بوكايو ساكا (40)، مهاجم روما الإيطالي تامي أبراهام (59)، لاعب وسط ساوث هامبتون جيمس وارد-براوس (79)، وجناح مانشستر سيتي جاك غريليش (86).وعزز وصيف بطل أوروبا صدارته للمجموعة برصيد 19 نقطة (ستة انتصارات وتعادل) وبات قريباً جداً من حجز بطاقته إلى النهائيات التي حلّ فيها رابعاً في مونديال روسيا قبل ثلاث سنوات./انتهى9

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