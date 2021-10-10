واشنطن تدين

2021/10/10 | 01:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الولايات المتحدة، مساء السبت، الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مطار جازان الدولي جنوبي السعودية يوم الجمعة وأسفر عن 10 إصابات.

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