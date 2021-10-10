2021/10/10 | 01:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، عملية تغيير ستطول المنتخب الوطني بشكل مدروس من دون التأثير على نتائج مبارياته.وقال درجال في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عملية تغيير ستطول المنتخب الوطني بشكل مدروس من دون التأثير على نتائج مبارياته"، لافتا ال ان "الملاك التدريبي المساعد للهولندي (ادفوكات) سيتواجد في بغداد الفترة المقبلة لمتابعة الدوري الممتاز، وكذلك دوري الدرجة الأولى."وأضاف، ان "أبواب المنتخبات الوطنية مفتوحة لجميع اللاعبين المغتربين، والعراق بحاجة أبنائه في الداخل والخارج بما فيها كرة القدم"، مبينا انه "سيكون هناك دخول للجماهير بشكل تدريجي بدءاً من الجولة الرابعة للدوري الممتاز بنسبة 30‎%‎ ، وهو ما يمهد الطريق لحضور الجماهير في المباريات الدولية للمنتخب الوطني على أرضنا." واوضح، ان "لجان من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستزور العاصمة بغداد نهاية الشهر الحالي لرفع الحظر عن جميع ملاعب العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال: عملية تغيير ستطول المنتخب الوطني بشكل مدروس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال: عملية تغيير ستطول المنتخب الوطني بشكل مدروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).