2021/10/10 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_الفاز نحو معارضة مؤسساتية في جب النظام المخزني التقليدي.ماهي حدود الفصل بين الأغلبية والمعارضة؟ أي دور للمعارضة في المراقبة والتشريع؟ ووفق أي برنامج؟ شكلت انتخابات ماي 1963 البداية الأولى لترجمة التجربة الحزبية المغربية مند فترة كتلة العمل الوطني إلى مؤسسات منتخبة, وكان الأمل يحدو أحزاب الحركة الوطنية في إرساء معالم نظام سياسي برلماني يتم فيه التداول على السلطة مادامت المؤسسة الملكية قد انحا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أي دور للمعارضة البرلمانية المغربية؟ - مصطفى الفاز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أي دور للمعارضة البرلمانية المغربية؟ - مصطفى الفاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).