اقتراع تشرين.. 10 معلومات أساسية عن الانتخابات العراقية

2021/10/10 | 02:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع مراقبون مقاطعة النسبة الأكبر من العراقيين (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

في أجواء مشحونة، تنطلق الانتخابات في العراق وسط ترقب للمرحلة المقبلة على مستوى البلاد والمنطقة وربما العالم، حيث تشرف أكبر بعثة مراقبة على عمليات الاقتراع.

وعلى الرغم من التعهدات الحكومية واتفاق أطراف السلطة والمرجعية الدينية والبعثة الأممية والسفارات على دعم الانتخابات، إلاّ أنّ مراقبين يتوقعون عزوف النسبة الأكبر من العراقيين عن الانتخابات لأسباب تتعلق بفقدان الأمل بالتغيير وهيمنة الميليشيات والجهات الفاسدة.

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وهنا لابد من الإشارة إلى معلومات أساسية عن انتخابات العاشر من تشرين الأول/أكتوبر:

انتخابات العاشر من تشرين الأول/أكتوبر هي أول انتخابات تشهدها البلاد وفق القانون الجديد.

حسب القانون الجديد، سيقسّم العراق إلى (83) دائرة انتخابية، (3-5) مقاعد لكل دائرة حسب عدد السكان.

يتراوح عدد سكان الدائرة من (300 - 500) ألف، حيث ستذهب الأصوات إلى المرشح وليس إلى القائمة.

تبلغ أعداد الناخبين 24.9 مليون ناخب.

14.3 مليون ناخب يملكون بطاقات بايومترية.

مليون و75 ألفًا و727 ناخبًا يحق لهم المشاركة في التصويت الخاص منهم 120 ألفًا و126 ناخبًا من النازحين و676 ناخبًا من السجناء.

عدد مراكز الاقتراع 8954 مركزًا عامًا و55 ألفًا و41 محطة، و681 مركزًا خاصًا، و86 مركزًا داخل المخيمات، و6 محطات في السجون

يشارك في الانتخابات 21 تحالفًا، و109 أحزاب، و3249 مرشحًا بينهم 950 سيدة و789 مرشحًا بعنوان "مستقل".

ينافس المرشحون على 329 مقعدًا، منها 83 مقعدًا للنساء، و9 مقاعد للأقليات.

تقول المفوضية إنّ إدارة الانتخابات تتم بواسطة 309 موظفين، و300 ألف وكيل كيان، و80 ألف مراقب محلي، و715 مراقبًا دوليًا، و17 مراقبًا عربيًا، و500 إعلامي أجنبي، و250 ألف عنصر أمن.

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خروقات بالجملة في الاقتراع الخاص..



أول تعليق من مفوضية الانتخابات

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