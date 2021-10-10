سعي إردوغان وراءه حير الكثيرين.. محاكمة ثالثة لرجل الأعمال عثمان كافالا

2021/10/10 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رجل الأعمال والناشط الحقوقي التركي، عثمان كفالا، أمس الجمعة، إلى المحاكمة، وهي الثالثة خلال أربع سنوات من الاحتجاز بتهمة التآمر على الحكومة، ووصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "هزلية".

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