إغلاق الحدود والمحافظات دون فرض حظر للتجوال

2021/10/10 | 03:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكدت وزارة الداخلية، عدم تطبيق إجراءات حظر للتجوال داخل محافظات البلاد اليوم الأحد أثناء عمليات الاقتراع العام.

وقال مدير العلاقات والإعلام اللواء سعد معن في تصريح، إنّ السلطات لم تصدر توجيهات بفرض حظر للتجوال داخل المحافظات.

بدورها، أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق بدء عملية إغلاق المطارات والمنافذ البرية في الساعة التاسعة من مساء السبت، مع إغلاق نقاط التفتيش الرئيسية بين المحافظات ابتداءً من الساعة الواحد فجرًا.

وتتضمن الإجراءات الأمنية، منع حركة العجلات التي تحمل أكثر من 2 طن والدراجات النارية وحركة القطارات، مع السماح لحاملي البطاقة الانتخابية المرور من محافظة إلى أخرى في حال كان سكنه في محافظة ومركز اقتراعه في محافظة أخرى.

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أول تعليق من مفوضية الانتخابات

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