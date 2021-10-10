إيران تكشف عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.. وتبرر هذه الكمية

2021/10/10 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، مساء السبت، أن ايران تملك أكثر من 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة.

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