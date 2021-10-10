2021/10/10 | 05:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q3NIEoJgWrY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسن عيال يبرئ رحيم حميد و باسل كورگيس من كل التهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسن عيال يبرئ رحيم حميد و باسل كورگيس من كل التهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).