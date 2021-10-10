2021/10/10 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدلي العراقيون، اليوم الأحد، بأصواتهم في انتخابات تشريعية غير مسبوقة، فهي أول انتخابات تقرر إجراؤها بشكل مبكر تحت ضغط المحتجين الذين نزلوا إلى الساحات في أكتوبر 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات تشريعية غير مسبوقة في العراق.. حقائق وأرقام) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخابات تشريعية غير مسبوقة في العراق.. حقائق وأرقام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).