2021/10/10 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنعت أم سورية وابنها الحدث في بريطانيا بعد أن انضما معا إلى نفس الصف الجامعي لدراسة العلوم الطبية الحيوية، بعد فرارها من الحرب الأهلية السورية، في ظاهرة لم تشهدها بريطانيا من قبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة في بريطانيا.. أم وابنها يبدآن دراستهما الجامعية في نفس الصف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة في بريطانيا.. أم وابنها يبدآن دراستهما الجامعية في نفس الصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).