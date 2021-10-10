إيران تعلن امتلاكها 120 كليوغرام من اليورانيوم المخصب

2021/10/10 | 06:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن بلاده تملك أكثر من 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وقال إسلامي في تصريح تلفزيوني إن: "شعبنا يعلم جيدا أنه كان على القوى الغربية تزويدنا بالوقود المخصب بنسبة 20% لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك".

واضاف: "إذا لم يقم زملاؤنا بالأمر، من الطبيعي أننا كنا سنواجه مشاكل في نقص الوقود النووي لمفاعل طهران".

وبموجب الاتفاق "لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 3.67%، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90% اللازمة لتصنيع السلاح النووي".

وكانت الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد وافقت على رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، في حال قلصت طهران من برنامجها النووي.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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