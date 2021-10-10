انطلاق التصويت العام للانتخابات العراقية

2021/10/10 | 07:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ شرع العراقيون اليوم الأحد بالإدلاء بأصواتهم في خامس انتخابات تشريعية لهم.وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي أمام الناخبين وسط رقابة دولية، واجراءات امنية مشددة.وبعد فتح صناديق الإقتراع العام صباح اليوم يحق لـ23 مليون ناخب التصويت على إختيار 329 مرشحاً للدورة البرلمانية الخامسة.وتوجد في مناطق […]

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