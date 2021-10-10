الكاظمي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية.. ويوجه رسالة للعراقيين

2021/10/10 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

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