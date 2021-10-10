التالي
منذ 40 دقيقة
الكاظمي يدلي بصوته في انتخابات تشرين
منذ 12 ساعة
خبير أمريكي يطرح “نظرية جديدة” حول منشأ كورونا
منذ 12 ساعة
الإعلام الرقمي يدعو شركة “تويتر” لوضع حد للهاشتاكات الوهمية في ترند العراق
منذ 13 ساعة
“إصابة” تهدد نصف سكان العالم بحلول 2050
منذ 23 ساعة
أمريكا تجري اليوم محادثات مع طالبان
منذ يوم واحد
الصمت الانتخابي يدخل حيز التنفيذ في العراق
منذ يوم واحد
أيها الأقوى؟ ..
الأجسام المضادة الناتجة عن العدوى الطبيعية أم لقاحات mRNA
منذ يوم واحد
اكتشاف نوع نادر من الماس يتغيّر لونه عند تبريده
منذ يومين
مشاركة 52 الف منتسب في الاقتراع الخاص بالبصرة
منذ يومين
مواطن يرفع دعوى قضائية على “عرافة” بسبب “لعنة صديقته السابقة”
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي للعراقيين: اصواتكم ثمينة لاتفوتوا الفرصة بالتغيير) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي للعراقيين: اصواتكم ثمينة لاتفوتوا الفرصة بالتغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).