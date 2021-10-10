الكاظمي يغرد بعد الادلاء بصوته

2021/10/10 | 07:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاحد، على أهمية المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة.

وكتب الكاظمي في تغريدة على "تويتر" اليوم، (10 تشرين الاول 2021): "صوتك مستقبلك، اليوم كنت أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا وأوفينا".

وأضاف: "يا شعبنا العزيز نساء ورجالا وشبابا شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم .اعزم وتوكل ولاتتردد، مستقبلكم بمشاركتكم".

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