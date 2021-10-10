الكاظمي يدلي بصوته ويوجه دعوة للعراقيين

2021/10/10 | 07:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاحد، بصوته في الانتخابات التشريعية، داعيا العراقيين لتغيير واقعهم عبر الانتخابات.

وقال الكاظمي بكلمة بعد ادلاء صوته تلقى NRT عربية، نسخة منها، (10 تشرين الاول 2021)، انه "يجب على العراقيين المشاركة في الانتخابات بكثافة"، ذاكرا "أخرجوا وانتخبوا وغيروا واقعكم".

واضاف، ان "العراقيون سيشهدون غدا انجازا امنيا كبيرا لم نعلن عنه للمحافظة على انسيابية"، مؤكدا انه "كنا صادقين مع الشعب رغم تشكيك البعض أن الانتخابات لن تحصل اليوم".

واشار الكاظمي، الى ان "الحكومة نجحت في الملفات الخارجية والأمنية، ونحتاج الى قيادة حكيمة تغلب مصلحة العراق".

واوضح، انه "وفرنا للمفوضية كل وسائل النجاح في تنظيم الانتخابات"، مبينا ان "هذه أول انتخابات منذ 2003 تجري دون حظر التجوال".

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