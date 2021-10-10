مركز حقوقي:نحو 24 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في التصويت العام

2021/10/10 | 07:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق ان 23 مليونا و986 الفا و741 ناخبا يحق لهم المشاركة في التصويت العام.وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان : ان عدد مراكز الاقتراع يبلغ 8273 مركزاً في حين يبلغ عدد المحطات 55041.واضاف: ان عدد المراقبين الكلي بلغ 160 الفا و148 مراقبا وزعوا بواقع 131 الفا و26 مراقبا من الذكور و29 الفا و122 مراقبا من الاناث،مشيراً الى ان عدد المراقبين الدوليين بلغ 1877 مراقبا دوليا.وتابع ان عدد وكلاء الكيانات السياسية بلغ 495 الفا 733 وكيلا وبواقع 435 الفا و28 من الذكور و60705 من الاناث./انتهى9

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