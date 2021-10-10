الإعلام الأمني: قواتنا الأمنية توفر الحماية اللازمة للناخبين الذين توافدوا على مراكز الاقتراع

2021/10/10 | 07:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت خلية الإعلام الأمني ان قواتنا الأمنية توفر الحماية اللازمة للناخبين الذين توافدوا على مراكز الاقتراع.وقالت في بيان : في الساعة السابعة من صباح اليوم العاشر من شهر تشرين الاول لعام 2021 بدأت العملية الانتخابية في عموم مناطق البلاد لاختيار مرشحي مجلس النواب العراقي، والقوات الأمنية توفر الحماية اللازمة للناخبين الذين توافدوا على مراكز الاقتراع./انتهى9

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