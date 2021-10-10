2021/10/10 | 08:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أدلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، بصوته في الانتخابات المبكرة.وقال الكاظمي بعد إدلائه بصوته في كلمة، إنه ” فضل أن يكون أول ناخب للإدلاء بصوته ،وأنه وفى بالوعد للشعب”، داعياً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يدلي بصوته في الانتخابات..



ويوجه رسالة للعراقيين المركز الخبري الوطني.

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