بالصورة.. مسن عراقي يتحدى المرض وينتخب:

2021/10/10 | 08:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

في صورة انسانية تعكس اصرار العراقيين على التغير من خلال صنادق الاقتراع رصدت هواتف المواطنين لحظة نقل مسن من اهالي ناحية جلولاء 70كم شمال شرق بعقوبة وهو يتحدى المرض من اجل الوصول الى مركز اقتراع قريب للتصويت واسمه صالح الزهو وهو شخصية عشائرية واجتماعية معروف في حوض حمرين وهو يردد عبارة ساصوت لمستقبل العراق داعيا كل العراقيين للمشاركة الفعالة واختيار من يمثلهم بحق في قبة مجلس النواب القادم.

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مراكز الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد.

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