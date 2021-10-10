بفتح 8273 مركز اقتراع.. الملايين يشاركون بالانتخابات النيابية في العراق

2021/10/10 | 08:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توجه ملايين العراقيين، بدءا من صباح اليوم الاحد إلى مراكز الاقتراع في عموم البلاد من اجل المشاركة بالانتخابات المبكرة الاولى منذ العام 2003.

وقالت مفوضية الانتخابات إنها "في الساعة السابعة صباحا فتحت 8273 مركزا انتخابيا في عموم العراق".

فيما كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أول من أدلى بصوته بهذه الانتخابات بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

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