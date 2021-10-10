السعودية تبدأ تطبيق اشتراط التحصين ضد كورونا لدخول المنشآت ووسائل النقل والعمرة

2021/10/10 | 08:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية بدء تطبيق شرط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا عند دخول المنشآت ووسائل النقل، اعتبارا من الساعة السادسة صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

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