الصدر يدلي بصوته في الانتخابات النيابية

2021/10/10 | 08:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أدلى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بصوته في الانتخابات النيابية.وقال مكتبه، في بيان مقتضب، إن “السيد الصدر ادلى بصوته في أحد مراكز الاقتراع في محافظة النجف الأشرف”.وأعلنت المفوضية العليا […]

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