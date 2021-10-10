العمليات المشتركة: الحركة بين المحافظات متوقفة ومراكز الاقتراع مؤمنة

2021/10/10 | 08:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية وفرت الحماية الكاملة لمراكز الاقتراع.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن “القيادة جاهزة ولن تتهاون في تطبيق الإجراءات”.وأشار […]

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