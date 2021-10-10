مقتدى الصدر يدلي بصوته (صورة)

2021/10/10 | 08:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، جاهزيتها لافتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي للوكالة الرسمية إن "عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام بلغ 8273 مركزا بواقع أكثر من 55 ألف محطة"، لافتة إلى أن"1249 مراقبا دوليا يشاركون في مراقبة الاقتراع العام فيما يبلغ عدد الاعلاميين الدوليين الذين يشاركون في تغطية الاقتراع العام 510 إعلاميين دوليين ،أما المراقبون المحليون فبلغ عددهم 147152 مراقبا".

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