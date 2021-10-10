2021/10/10 | 08:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، بشأن توزيع القوات الأمنية لتأمين الحماية لمراكز الاقتراع، فضلا عن مشاركة طيران القوة الجوية في تغطية سماء البلاد.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، قوله اليوم، (10 تشرين الاول 2021)، ان "الأجهزة الأمنية وفرت الحماية الكاملة لمراكز الاقتراع، وان القيادة جاهزة ولن تتهاون في تطبيق الإجراءات".

وأضاف الخفاجي، أنه "تم توزيع القوات الأمنية على شكل أطواق مختلفة لتنسيق العمل الأمني، فضلا عن استمرار طيران القوة الجوية في تغطية سماء البلاد".

وبين، ان "الحركة بين المحافظات متوقفة إلا للحالات الخاصة جدا، وأن قيادة العمليات ملتزمة بالتوصيات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: اطواق أمنية وتغطية جوية لتأمين الحماية لمراكز الاقتراع) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: اطواق أمنية وتغطية جوية لتأمين الحماية لمراكز الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).