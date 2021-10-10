بعد الإدلاء بصوته رئيس الجمهورية: نأمل تحقيق الإصلاح

2021/10/10 | 08:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصف رئيس الجمهورية برهم صالح بعد الإدلاء بصوته صباح الأحد، هذا اليوم بالتاريخي ونأمل تحقيق الاصلاح وما يتطلع له العراقيون.وقال رئيس الجمهورية في تصريح صحفي، “هذا يوم تاريخي للعراق والانتخابات المبكرة […]

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